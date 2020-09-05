Líder do BR-20, Internacional recebe o instável Bahia

Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco

Na tarde deste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), Internacional e Bahia se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio.Como chegam

Líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional teve um empate amargo no meio da semana diante do Palmeiras, quando deixou a vitória escapar nos acréscimos.

Após poupar seus principais jogadores no Allianz Parque, Eduardo Coudet vai colocar força máxima em campo e aposta em Thiago Galhardo para obter nova vitória.

Já o Bahia vive um momento distinto na competição. No meio da semana, o Tricolor foi goleado dentro de casa pelo Flamengo e o técnico Roger Machado pagou o preço.