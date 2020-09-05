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futebol

Líder do BR-20, Internacional recebe o instável Bahia

Colorado e Tricolor se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Beira-Rio
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Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 08:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 08:52
Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco
Na tarde deste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), Internacional e Bahia se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio.Como chegam
Líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional teve um empate amargo no meio da semana diante do Palmeiras, quando deixou a vitória escapar nos acréscimos.
Após poupar seus principais jogadores no Allianz Parque, Eduardo Coudet vai colocar força máxima em campo e aposta em Thiago Galhardo para obter nova vitória.
Já o Bahia vive um momento distinto na competição. No meio da semana, o Tricolor foi goleado dentro de casa pelo Flamengo e o técnico Roger Machado pagou o preço.
Para o jogo deste fim de semana, o Esquadrão de Aço, que aparece na 12ª colocação, será dirigido por Claudio Prates.

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