Líder de assistências do Corinthians no ano, Fagner recebe elogios do técnico: 'Tem qualidade para jogar'

O lateral-direito Fagner tem sido peça essencial do time do Corinthians em 2022. Com a chegada do novo técnico do clube, Vítor Pereira, o jogador ainda pode atuar de forma diferente no decorrer do jogo. Foi o que aconteceu na goleada do Timão sobre a Ponte Preta, por 5 a 0, no sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

Aos 31 minutos do segundo tempo, Lucas Piton saiu para a entrada de Gustavo Mantuan. Fagner então, atuou pelo lado esquerdo.

+ Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022- Gosto de fazer alterações táticas durante o jogo, buscando diferentes espaços e características nos jogadores que coloco a jogar. Foi uma alteração para ter linha de passe, controlar largura e profundidade, fundamentalmente para posicionar o Mantuan, que tem trabalhado com muita qualidade - disse o comandante, após o duelo em Itaquera.

- Era o Willian que sairia, mas o Piton estava com câimbras e quis premiar o Mantuan. Por isso optei para colocá-lo no corredor direito. Fagner tem qualidade para jogar. Não tem problema nenhum. Não gosto de jogar sempre da mesma forma - completou.

Fagner foi um dos melhores jogadores em campo na goleada sobre a Macaca. O lateral foi responsável por duas assistências, uma para Paulinho e outra para Adson, e se tornou o líder no quesito nesta temporada, com três. Contra o Mirassol, o camisa 23 fez o passe para Paulinho balançar a rede.