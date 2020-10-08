Líder, Cuiabá recebe a embalada Ponte Preta

Um dos confrontos mais esperados da 15ª rodada da Série B acontece na noite desta sexta-feira. A partir das 18h30 (Horário de Brasília), Cuiabá e Ponte Preta se enfrentam na Arena Pantanal.Como chegam
Líder da competição, o Cuiabá aparece com 29 pontos e nada de braçadas no torneio. Nos últimos cinco jogos, o Dourado venceu três e quer fazer mais uma vítima dentro de casa.
Já a Ponte Preta chega mais aliviada. Depois da turbulência com a saída de Brigatti, a Macaca anunciou Marcelo Oliveira, que fará a sua estreia e ainda vem de vitória contra o Guarani, no começo da semana.
Prováveis Escalações:
Cuiabá: João Carlos, Hayner, Everton Sena, Anderson Conceição, Lucas Hernández, Luiz Gustavo, Ferugem, Elvis, yago, elton e Maxwell.
Ponte Preta: Ivan, Apodi, Luizão, Alisson e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Luis Oyama e João Paulo; Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto