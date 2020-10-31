Líder, Chape visita o emergente Confiança

Na Arena Batistao, Confiança e Chapecoense protagonizam um dos confrontos mais interessantes da 19ª rodada da Série B, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).Como chegam
Uma das surpresas do torneio é o Azulão. Após a volta do técnico Daniel Paulista, o time subiu de produção, deixou a zona de rebaixamento para trás e começa a focar no G-4. Com 25 pontos, a distância para a zona de acesso é de apenas três pontos.
Já a Chapecoense é a grande sensação do torneio. Com 37 pontos e uma defesa sólida, a equipe de Umberto Louzer aparece no topo da classificação e dá sinais cada vez mais fortes que vai brigar pela taça.