Libertadores, Sul-Americana... saiba onde assistir aos jogos de terça-feira

A terça-feira (20) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O dia marca a estreia de alguns brasileiros na Copa Libertadores de 2021. O São Paulo enfrenta o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, Peru, às 21h30, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio.
Enquanto isso, no mesmo horário, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, para a primeira rodada do grupo G.
Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO recebe os argentinos do Newell's Old Boys, às 19h15, no Castelo do Dragão.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h30 - Colônia x RB Leipzig Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
15h30 - Eintracht Frankfurt x Augsburg Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
15h30 - Arminia Bielefeld x Schalke 04 Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
15h30 - Bayern de Munique x Bayer LeverkusenBundesliga Onde assistir: OneFootball App
15h45 - Verona x Fiorentina Serie A TIM Onde assistir: Estádio TNT Sports
16h - Chelsea x Brighton Premier League 16h Onde assistir: ESPN Brasil
19h15 - Atlético-GO x Newell's Old Boys Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV19h15 - Deportivo Táchira x Club Olímpia Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Santos x Barcelona-EQU Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports
19h15 - Always Ready x Internacional Copa Libertadores Onde assistir: SBT e Conmebol TV
21h30 - 12 de Outubro x Rosário Central Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Aucas x Athletico-PR Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Sporting Cristal x São Paulo Copa Libertadores Onde assistir: SBT e Conmebol TV
21h30 - Vélez Sarsfield x Flamengo Copa Libertadores Onde assistir: SBT e Fox Sports