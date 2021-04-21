Libertadores, Sul-Americana... saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira

A quarta-feira (21) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O dia marca a estreia do atual campeão Palmeiras na Copa Libertadores de 2021. O Alviverde entra em campo para enfrentar o Universitario, às 21h, em Lima, Peru, pela primeira rodada da fase de grupos.
Outro clube brasileiro que estreia na competição continental é o Atlético-MG. O Galo joga mais cedo, às 19h, contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela.
Acesse a tabela e veja como ficaram os grupos da Copa Libertadores 2021Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Ceará recebe os bolivianos do Jorge Wilstermann, às 19h15, na Arena Castelão, em Fortaleza.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h30 - Milan x Sassuolo Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports
13h45 - PSG x Angers Ligue 1 Onde assistir: Fox Sports
14h - Tottenham x Southampton Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
15h30 - Hoffenheim x Borussia Monchengladbach Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
15h30 - Stuttgart x Wolfsburg Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
15h30 - Werder Bremen x Mainz 05 Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
15h30 - Borussia Dortmund x Union Berlin Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
15h45 - Bologna x Torino Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports 15h45 - Crotone x Sampdoria Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Udinese x Cagliari Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Genoa x Benevento Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Juventus x Parma Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Spezia x Inter de Milão Serie A Tim Onde assistir: SporTV
16h10 - Lyon x Monaco Copa da França Onde assistir: ESPN
16h15 - Aston Villa x Manchester City Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
17h - Cádiz x Real Madrid LaLiga Onde assistir: Fox Sports 19h - The Strongest x Boca Juniors Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
19h - Deportivo La Guaira x Atlético-MGCopa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Ceará x Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - San Lorenzo x Huachipato Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h - Universitário x Palmeiras Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports
21h - Rentistas x Racing Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Guabira x Independiente Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Montevideo City Torque x Bahia Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
23h - América de Cali x Cerro Porteño Copa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
23h - Unión La Calera x LDU Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports