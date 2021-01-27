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Libertadores: Palmeiras treina em SP e embarca ao Rio livre de Covid-19; confira programação completa

Treino, logística, testes, coletivas, avião personalizado... veja todos os detalhes dos últimos passos do Verdão rumo à Glória Eterna
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Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 14:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras iniciou, nesta quarta-feira (27), a programação visando exclusivamente o confronto contra o Santos, pela final da Libertadores, e realizou o último treino na Academia de Futebol antes de viajar ao Rio de Janeiro.
Em caso de título, a confederação fará uma ação semelhante, mas escrevendo ‘Time Campeão’ na parte externa da aeronave.
Chegando no Rio, o Verdão se instalará e, às 16h de quinta-feira (28), realizará um treino no Estádio Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão. Na sexta feira (29), o capitão Gustavo Gómez e o treinador Abel Ferreira concederão entrevista coletiva às 14h15. Após isso, às 14h45, o elenco realizará uma atividade de reconhecimento do gramado do Maracanã e treinará, novamente, na casa do Botafogo, às 16h30.
No dia da decisão, o Verdão sairá do hotel por volta das 14h (horário de Brasília), rumo ao maior palco do futebol nacional. A partida decisiva será realizada no sábado (30), às 17h (horário de Brasília), contra o Santos, no Maracanã.Confira a programação completa do Palmeiras na preparação para a grande decisão da Libertadores
DIA 27/01 – QUARTA-FEIRA
10h00 – Treino na Academia de Futebol [Fechado para a imprensa]
DIA 28/01 – QUINTA-FEIRA
16h00 – Treino no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) [Fechado para a imprensa]
DIA 29/01 – SEXTA-FEIRA
14h15 – Entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e do zagueiro Gustavo Gómez no Maracanã14h45 – Reconhecimento do gramado do Maracanã [Aberto para a imprensa]16h30 – Treino no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) [Fechado para a imprensa]
DIA 30/01 – SÁBADO
17h00 – Palmeiras x Santos, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, pela final da Conmebol Libertadores
*Sujeita a alteração

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