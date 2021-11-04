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Libertadores: nova carga de ingressos para o Flamengo será vendida nesta quinta; saiba como comprar

Com prioridade para sócio-torcedor, flamenguista terá uma nova oportunidade para adquirir entrada na decisão do torneio, contra o Palmeiras, a ocorrer no dia 27...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 13:39

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 13:39

Crédito: Paula Reis/Flamengo
Conforme o LANCE! adiantou, a Conmebol liberou uma nova carga de ingressos ao Flamengo para a final da Libertadores, a ser realizada no dia 27, contra o Palmeiras, em Montevidéu. Agora por conta da 75% da capacidade do Estádio Centenário permitida, mais entradas serão colocadas à venda a partir das 16h desta quinta-feira (4), de acordo com o Rubro-Negro.O perfil do programa de sócios-torcedores Nação Rubro-Negro informou que a nova carga será liberada, inicialmente, para os sócios com prioridades 0 e 1. As demais prioridades serão liberadas em ordem, caso ainda restem ingressos disponíveis. E há o alerta: os códigos para compra seguem os mesmos e a aquisição segue limitada a 1 entrada por código.
> Confira o passo a passo para a compra do ingresso
Procurada pelo L!, a Conmebol explicou que a carga anterior foi enviada ao Flamengo antes da decisão do Governo do Uruguai, que recentemente liberou a presença do público em 75% da capacidade do Centenário. A entidade vinha trabalhando a parte burocrática, como protocolos e adequação do setor exclusivo para a Nação (Tribuna Colombes), antes da liberação concedida hoje.
A tendência é que o Palmeiras também receba uma carga extra de ingressos.
> Fla joga amanhã! Veja e simule a tabela do Brasileirão
Cabe lembrar que a primeira carga de bilhetes disponibilizada para torcedores do Flamengo esgotou em poucos minutos, gerando reclamações em profusão de flamenguistas cadastrados.

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