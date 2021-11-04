Libertadores: nova carga de ingressos para o Flamengo será vendida nesta quinta; saiba como comprar

Conforme o LANCE! adiantou, a Conmebol liberou uma nova carga de ingressos ao Flamengo para a final da Libertadores, a ser realizada no dia 27, contra o Palmeiras, em Montevidéu. Agora por conta da 75% da capacidade do Estádio Centenário permitida, mais entradas serão colocadas à venda a partir das 16h desta quinta-feira (4), de acordo com o Rubro-Negro.O perfil do programa de sócios-torcedores Nação Rubro-Negro informou que a nova carga será liberada, inicialmente, para os sócios com prioridades 0 e 1. As demais prioridades serão liberadas em ordem, caso ainda restem ingressos disponíveis. E há o alerta: os códigos para compra seguem os mesmos e a aquisição segue limitada a 1 entrada por código.