Libertadores: Flamengo reencontrará o Olimpia após novidades relevantes

Crédito: Staff Images/Conmebol

Um dia depois de voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira, às 14h30, para iniciar a preparação para enfrentar o Olimpia, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores. Na terça, treina pela manhã e viaja em seguida para Brasília, palco do jogo. Para o duelo desta quarta-feira, o Rubro-Negro não tende a contar com César, Renê, Thiago Maia, Rodrigo Caio e Piris da Motta. Por outro lado, caso não seja constatado com Covid-19 em novo exame a ser realizado nesta tarde, Gustavo Henrique pode retornar ao time - estava com sinais de virose e foi ausência no jogo de ontem.

NOVIDADES RELEVANTES DO LADO PARAGUAIO

O Flamengo também irá enfrentar um Olimpia sob nova direção. Isso porque, o então pressionado técnico uruguaio Sérgio Orteman pediu demissão da equipe paraguaia, que será comandada por um interino no confronto da volta: Enrique Landaida, técnico das divisões de base do clube.

O Olimpia também não tem mais Isidro Pitta, de 22 anos, um dos principais nomes da temporada e baixa na ida. O atacante já se despediu dos companheiros e está a caminho do Huesca, da Espanha. Ele nem sequer foi escalado para o clássico contra o Cerro Porteño, na noite deste sábado (14), que terminou em derrota por 3x0 e culminou na saída do técnico Órteman.

Com novidades relevantes que podem impactar nesta quarta, o Olimpia estaria "com a faca nos dentes", de acordo com a imprensa local, já que torcedores, jogadores e membros da diretoria se sentiram prejudicados pela arbitragem na ida. Renato Gaúcho evitou entrar em polêmica, em recente entrevista coletiva:

- O rival a gente continua respeitando, como respeitamos eles lá no Paraguai. Não sei porque estão fazendo essa tempestade em copo d'água, até porque a arbitragem esteve muito bem lá. Deu o pênalti, voltou atrás no cartão vermelho do Filipe (Luís), pois era para ter acontecido isso, por isso temos o VAR. O lance do Arrascaeta foi sem querer. A gente conseguiu um bom resultado lá, é lógico que não passamos ainda de fase, temos uma boa vantagem, mas vamos em busca e esquecer a vantagem, como se o jogo no Paraguai tivesse sido 0 a 0.

AMPLA VANTAGEM DO FLA

Com o resultado em Assunção, o Flamengo traz para a partida de volta uma vantagem expressiva. O duelo será na próxima quarta-feira, em Brasília, e o Rubro-Negro pode perder até por 3 a 0 ou por dois gols de diferença (4 a 2, 5 a 3 e assim por diante) que avançará para as semifinais da Copa Libertadores.

+ Veja o chaveamento da Libertadores até a final