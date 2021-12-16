Libertadores: Flamengo é multado pela Conmebol por infrações na final, e valor de premiação deve reduzir

O Flamengo saiu derrotado da final da Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, e ainda ficou ciente de que a Conmebol o multou, recentemente, através de sua Comissão de Disciplina, em 20 mil dólares (R$ 114 mil) por tentativa de invasão de torcedores ao gramado e por desrespeito aos protocolos da organização do torneio. De acordo com o relatório oficial da Conmebol, o Flamengo infringiu os dois seguintes artigos do Código de Disciplina da entidade:

1) Tentativa de invasão de torcedores ao gramado, o que infringe o artigo 10.2, inciso A, do Código de Disciplina da Conmebol. O fato teria ocorrido durante o segundo tempo da prorrogação e ao término do confronto.

2) O clube teria desrespeitado alguns protocolos de organização do jogo, indo contra o artigo 12.2, incisos H e I, que falam em “não acatar as instruções dos oficiais de jogo” e “não acatar as instruções do organizador do torneio.

Cabe recurso do Flamengo junto ao Comitê de Apelação da Conmebol, já que a multa ultrapassa 15 mil dólares. Contudo, de acordo com o protocolo, é necessário o clube embolsar 3 mil dólares (R$ 17 mil) para isso - o que não deve ocorrer, sobretudo pelo comitê, geralmente, reiterar as decisões da comissão.

Caso a multa seja confirmada, o valor de 20 mil dólares será abatido na premiação do Flamengo ( "por direitos televisivos ou de patrocínio"). Em tempo: o valor a ser embolsado pelo Rubro-Negro (sem a multa) por ter ficado com o vice-campeonato é de 13 milhões de dólares (cerca de R$ 77,3).

Vale lembrar ainda que, em setembro, o Flamengo foi multado por "apelidos irregulares" nas camisas de alguns jogadores diante do Olímpia-PAR (veja aqui).