Libertadores: Flamengo cumpre protocolos sanitários e não constata efeitos colaterais pós-vacinação

Daqui a três semanas, o Flamengo embarcará para o Uruguai, mais precisamente rumo a Montevidéu, para a disputa da final da Libertadores, a ser realizada no dia 27 de novembro, contra o Palmeiras. E o clube já está com os seus jogadores preparados quanto aos protocolos sanitários.Isso porque, todos os atletas do clube já estão com mais de 15 dias desde a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, o que é uma exigência para a entrada no Uruguai. A informação inicial é do site "ge".