Libertadores: Flamengo cumpre protocolos sanitários e não constata efeitos colaterais pós-vacinação

Daqui a três semanas, o Flamengo embarcará para o Uruguai, mais precisamente rumo a Montevidéu, para a disputa da final da Libertadores, a ser realizada no dia 27 de novembro, contra o Palmeiras. E o clube já está com os seus jogadores preparados quanto aos protocolos sanitários.Isso porque, todos os atletas do clube já estão com mais de 15 dias desde a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, o que é uma exigência para a entrada no Uruguai. A informação inicial é do site "ge".
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Através do cardiologista Fernando Bassan e do fisiologista Pedro Menezes, com exame de troponina para checagem de lesões cardíacas, o Flamengo monitorou o cronograma de cada jogador, de acordo com as respectivas idades, e não constatou efeitos colaterais preocupantes - apenas as naturais dores no braço.
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O Rubro-Negro seguirá para a capital uruguaia no dia 24. Antes, ainda terá seis compromissos pelo Brasileiro, sendo o próximo já nesta sexta-feira, contra o Atlético-GO, pela 4ª rodada (atrasada), no Maracanã, às 21h30.