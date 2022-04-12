Libertadores: Diante do Talleres, Flamengo defende invencibilidade contra argentinos no Maracanã

Depois de vencer o Sporting Cristal, em Lima, na estreia da Libertadores, o Flamengo recebe o Talleres nesta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo H. O grupo de Paulo Sousa, a fim de confirmar o bom início na Copa, também defenderá um retrospecto favorável. Atuando no Maracanã, o Rubro-Negro jamais perdeu para times argentinos na história da competição sul-americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), com transmissão em Tempo Real do LANCE!.São cinco partidas nestas condições (veja os detalhes das partidas abaixo), com três vitórias e dois empates, com 11 gols marcados e sete gols contra. Os encontros mais recentes foram nas edições da Copa de 2020, no empate em 1 a 1 com o Racing, e de 2021, no empate sem gols com o Vélez Sarisfield.

O confronto desta terça, contudo, será o primeiro contra o Talleres no torneio. São 17 jogos contra argentinos na Liberta: nove vitórias, seis empates e duas derrotas. O Flamengo enfrentou River Plate, cinco vezes, San Lorenzo, Lanús, Boca Juniors, Racing, Vélez Sarsfield e Defensa y Justicia, duas vezes cada.Historicamente, o retrospecto do clube da Gávea contra equipes argentinas é positivo. Levando amistosos e todas competições em consideração, são 46 vitórias, 30 empates e 32 derrotas em 108 jogos. Confira, mais abaixo, outros dados referentes aos confrontos do Flamengo com times da Argentina.

Para a partida desta terça, o técnico Paulo Sousa tem Ayrton Lucas, Pablo, Vitinho e Rodrigo Caio como desfalques certos. O zagueiro Fabrício Bruno é dúvida. Confira as prováveis escalações e saiba como assistir a partida aqui.

- Em toda sua história, o clube disputou 108 jogos contra equipes argentinas (contando todos os torneios e amistosos), com 46 vitórias, 30 empates e 32 derrotas.

- O Flamengo não perde uma partida de Libertadores para um time argentino há 5 anos. A última foi em 17 de maio de 2017: 2 a 1 para o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasômetro. São quatro vitórias e cinco empates desde então.

- O Flamengo nunca perdeu para uma equipe argentina no Brasil na história da Libertadores. Foram oito confrontos em gramados brasileiros, com cinco vitórias, três empates, com 20 gols a favor e sete gols contra.As partidas do Flamengo contra argentinos, pela Libertadores, no Maracanã:

-4x2 River Plate, em 02/11/82,com gols de Tita, Júnior, Zico e Ronaldo Marques-2x1 Boca Juniors, em 01/05/91, com gols de Marquinhos e Gaúcho;-4x0 San Lorenzo, em 08/03/17, com gols de Diego, Trauco, Rômulo e Gabriel;-1x1 Racing, em 24/11/20, com gol de Wiliam Arão;- 0x0 Vélez Sarsfield, em 17/05/21.