Libertadores, decisão na base e Sub-23: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

O Fluminense inicia a semana com a agenda cheia em quase todas as categorias. Com isso, o Tricolor terá pela frente duelos decisivos tanto no profissional, quanto nas categorias de base. O principal destaque é o jogo desta terça contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Copa Libertadores, às 19h15, no Maracanã. Na quarta, será a ver do Sub-17 decidir a Copa Rio contra o Vasco, no Nivaldo Pereira.