Libertadores, decisão na base e Sub-23: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

O Fluminense inicia a semana com a agenda cheia em quase todas as categorias. Com isso, o Tricolor terá pela frente duelos decisivos tanto no profissional, quanto nas categorias de base. O principal destaque é o jogo desta terça contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Copa Libertadores, às 19h15, no Maracanã. Na quarta, será a ver do Sub-17 decidir a Copa Rio contra o Vasco, no Nivaldo Pereira.
+ Confira e simule os confrontos da Copa Libertadores
A equipe Sub-23 entra em campo na última rodada do Brasileiro de Aspirantes. Vale destacar que a equipe já está eliminada da competição. O Sub-20 entra em campo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro após ter derrotado o Vasco no último domingo. Veja a seguir a agenda completa e as transmissões de cada confronto.
TERÇA-FEIRA (03/08)Fluminense x Cerro Porteño - 19h15Oitavas de final - Copa Libertadores (volta)Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: ConmebolTV e Tempo Real LANCE!
QUARTA-FEIRA (04/08)Vasco x Fluminense - 10hFinal da Copa Rio Sub-17Nivaldo Pereira, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV
QUINTA-FEIRA (05/08)Vitória x Fluminense - 15hBarradão, Salvador (BA)Campeonato Brasileiro de AspirantesTransmissão elevensports.com
DOMINGO (08/08)Fluminense x Santos - 15hLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Campeonato Brasileiro Sub-20Transmissão: elevensports.com
América-MG x Fluminense - 16hIndependência, Minas Gerais (MG)Campeonato BrasileiroTransmissão: Globo, Premiere e tempo Real LANCE!