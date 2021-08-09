Libertadores, base e Brasileirão: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

Semana decisiva para o Fluminense e com diversas partidas do profissional e da base. A equipe de Roger Machado terá o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, às 21h30, na quinta-feira, além da 16ª rodada do Brasileirão, contra o Internacional, domingo. Além disso, o Sub-15, Sub-17 e o Sub-20 também entram em campo.
+ Nino é o primeiro do Fluminense a disputar a final da Olimpíada no futebol; veja outros já convocados
As duas categorias mais novas fazem as estreias no Campeonato Carioca, ambas contra o Macaé, no sábado. Já o Sub-20 tem mais uma rodada do Estadual pela frente, além de enfrentar o Athletico Paranaense, no sábado pelo Brasileirão.
VEJA A AGENDA DA SEMANA:
QUARTA-FEIRA (11/08)
Nova Iguaçu x Fluminense - 10hCT Nova Iguaçu, Nova Iguaçu (RJ)Campeonato Carioca Sub-20
QUINTA-FEIRA (12/08)
Fluminense x Barcelona (EQU) - 21h30Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Quartas de final da Libertadores - idaTransmissão: Fox Sports e Facebook
SÁBADO (14/08)
Macaé x Fluminense - 13hMarrentão, Duque de Caxias (RJ)Campeonato Carioca Sub-17Transmissão: Macaé TV
Macaé x Fluminense - 15hMarrentão, Duque de Caxias (RJ)Campeonato Carioca Sub-15Transmissão: Macaé TV
Athletico-PR x Fluminense - 15hCT do Caju, Curitiba (PR)Campeonato Brasileiro Sub-20Transmissão: Canal do Athletico no Youtube
DOMINGO (15/08)
Internacional x Fluminense - 20h30Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Campeonato BrasileiroTransmissão: Premiere