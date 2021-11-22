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Libertadores: Adriana abre o caminho para o Tri do Corinthians e cobra punições após sofrer racismo

Atleta do Timão sofreu com injúria racial em jogo na semana passada e, neste domingo, foi protagonista no título continental...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 23:37

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 23:37

O Corinthians não deu chance para o Santa Fé, da Colômbia, tirar o sabor de grito de "tricampeã" da Libertadores Feminina. Neste domingo, em Montevidéu, o Timão venceu por 3 a 0, com gols de Adriana e Gabi Portilho, e sedimentou a hegemonia de resultados e de desempenho no continente. E Adriana comentou sobre a superação que teve que passar após sofrer um insulto racista na semana passada.Apontado pelo Corinthians, o ato racista ocorreu depois que Adriana marcou, cobrando pênalti, o sexto gol da vitória alvinegra sobre o Nacional-URU - terminou 8 a 0, com um gesto de punho cerrado por parte da Adriana, em protesto acompanhado por todo resto do elenco corintiano em manifestação.
- A gente fica muito triste, porque a gente trabalha muito para isso, um campeonato tão importante como a Libertadores... acho que fica um reflexão para a Conmebol fazer as devidas punições para atletas, e nós fazermos o máximo dentro de campo - comentou Adriana, em entrevista coletiva concedida logo após o título em Montevidéu. E emendou:
- Acho que melhorou bastante da primeira vez que a gente jogou. Os outros times evoluíram bastante, a gente pode ver, não foram placares tão altos como a gente fez na outra Libertadores, houve um crescimento. Temos certeza que que os jogos vão ficar cada vez mais difíceis e o nível vai subir sempre mais.
Crédito: Diasapóssofrerracismo,AdrianaabriucaminhopeloTridaLibertadores(Foto:FernandoRoberto/AgenciaFutpress

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