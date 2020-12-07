Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Libertad x Palmeiras terá arbitragem do argentino Fernando Rapallini

O árbitro de 42 anos apitará um jogo do Verdão pela primeira vez nessa edição da Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 08:30

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 08:30

Crédito: Divulgação
A Conmebol confirmou o árbitro para a disputa das quartas de final da Copa Libertadores. No Estádio Defensores del Chaco, às 21h30 (de Brasília), nesta terça-feira, Fernando Rapallini será responsável pelo duelo entre Palmeiras e Libertad-PAR.
Além de Mauro Vigliano, que estará no comando do VAR, outros dois compatriotas do juiz foram escalados como auxiliares de arbitragem, Juan Belatti e Diego Bonfá.
Árbitro FIFA desde 2014, Rapillini apitou o primeiro GreNal da história da Libertadores, que, por conta de uma briga generalizada, terminou com oito jogadores expulsos. Outro duelo relevante que o argentino esteve à frente foi entre Flamengo e Independiente del Valle, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.
>>Confira o chaveamento atualizado da LibertadoresEm 2018, o argentino, responsável por dirigir Bahia e Athletico, pela Sul-Americana, recebeu duras críticas por ter anulado dois gols do Tricolor de Aço. Depois de ter recorrido ao árbitro de vídeo para marcar uma suposta falta na origem da jogada, Fernando Rapallini invalidou tento de Ramires, que estava em posição duvidosa.
Recentemente, Fernando Rapallini foi suspenso pelo Tribunal Disciplinar da Associação de Futebol da Argentina por cometer “repetidos erros” no preenchimento de súmulas.
O duelo de ida das quartas de final da Libertadores terá transmissão do SBT e Fox Sports.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados