Libertad x Palmeiras terá arbitragem do argentino Fernando Rapallini

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A Conmebol confirmou o árbitro para a disputa das quartas de final da Copa Libertadores. No Estádio Defensores del Chaco, às 21h30 (de Brasília), nesta terça-feira, Fernando Rapallini será responsável pelo duelo entre Palmeiras e Libertad-PAR.

Além de Mauro Vigliano, que estará no comando do VAR, outros dois compatriotas do juiz foram escalados como auxiliares de arbitragem, Juan Belatti e Diego Bonfá.

Árbitro FIFA desde 2014, Rapillini apitou o primeiro GreNal da história da Libertadores, que, por conta de uma briga generalizada, terminou com oito jogadores expulsos. Outro duelo relevante que o argentino esteve à frente foi entre Flamengo e Independiente del Valle, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

>>Confira o chaveamento atualizado da LibertadoresEm 2018, o argentino, responsável por dirigir Bahia e Athletico, pela Sul-Americana, recebeu duras críticas por ter anulado dois gols do Tricolor de Aço. Depois de ter recorrido ao árbitro de vídeo para marcar uma suposta falta na origem da jogada, Fernando Rapallini invalidou tento de Ramires, que estava em posição duvidosa.

Recentemente, Fernando Rapallini foi suspenso pelo Tribunal Disciplinar da Associação de Futebol da Argentina por cometer “repetidos erros” no preenchimento de súmulas.