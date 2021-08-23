Liberados: Diego Cavalieri e Jonathan se recuperam e voltam a treinar com o grupo do Botafogo

O treino do Botafogo nesta segunda-feira contou com duas novidades. O clube informou, por meio do Núcleo de Saúde e Performance, que Diego Cavalieri e Jonathan se recuperaram de lesões e foram liberados, iniciando, ainda de forma leve, atividades com os companheiros.

Ambos ainda estão em fase de readaptação aos treinamentos específicos. O goleiro não atuava há mais de seis meses, desde o último Brasileirão, enquanto que o lateral-direito não aparece em campo desde a semifinal da Taça Rio, contra o Nova Iguaçu, no começo de maio.Aos poucos, os jogadores devem evoluir e voltar a participar dos jogos. É pouco provável, pela falta de ritmo de jogo e convívio com os treinos de alta intensidade, que eles estejam disponíveis para o duelo contra o Coritiba, na próxima sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.