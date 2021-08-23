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Liberados: Diego Cavalieri e Jonathan se recuperam e voltam a treinar com o grupo do Botafogo

Dupla iniciou atividades de forma leve junto com o elenco nesta segunda-feira; goleiro não entra em campo há mais de seis meses...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 17:03

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:03

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O treino do Botafogo nesta segunda-feira contou com duas novidades. O clube informou, por meio do Núcleo de Saúde e Performance, que Diego Cavalieri e Jonathan se recuperaram de lesões e foram liberados, iniciando, ainda de forma leve, atividades com os companheiros.
+ Botafogo: com futuro indefinido, Rafael Navarro vira o jogador com mais participações em gols na Série B
Ambos ainda estão em fase de readaptação aos treinamentos específicos. O goleiro não atuava há mais de seis meses, desde o último Brasileirão, enquanto que o lateral-direito não aparece em campo desde a semifinal da Taça Rio, contra o Nova Iguaçu, no começo de maio.Aos poucos, os jogadores devem evoluir e voltar a participar dos jogos. É pouco provável, pela falta de ritmo de jogo e convívio com os treinos de alta intensidade, que eles estejam disponíveis para o duelo contra o Coritiba, na próxima sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo também informou que Ronald, que se lesionou na partida contra o CRB, já pelo Brasileirão, evolui de forma satisfatória da cirurgia realizada no tornozelo direito e já não precisa de muletas para andar.

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