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futebol

Liberado! Reforço, Marco Antônio pode jogar pelo Botafogo

Meio-campista, que chega por empréstimo junto ao Bahia, tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Alvinegro contra o Nova Iguaçu, no próximo domingo...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 19:22

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 19:22
Crédito: Reprodução/Botafogo
Um novo rosto pode marcar a partida do Botafogo contra o Nova Iguaçu, no próximo domingo, às 18h, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O nome de Marco Antônio apareceu no BID na tarde desta quinta-feira e o meio-campista está liberado para entrar em campo.
O jogador de 23 anos, que chegou por empréstimo até dezembro junto ao Bahia, foi anunciado no começo da semana. Marco Antônio ainda não completou um número considerável de sessões de treino com o elenco do Alvinegro, mas está em condições físicas, tanto que atuou em dois jogos do Tricolor na temporada.
Caberá a Marcelo Chamusca, técnico do Botafogo, escolher se levará o meia para a partida ou não. A busca por um jogador da posição era uma das prioridades do clube de General Severiano no mercado.
O Botafogo é o 7º colocado do Carioca, com 6 pontos. O Madureira, primeiro time no G4, tem dois pontos a mais.

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