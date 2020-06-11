Liberado do treino do Vasco, Marrony indica futuro no Atlético-MG

Crédito: Marrony é um dos ativos que o Vasco pensa poder utilizar para amenizar crise financeira (Paulo Sérgio/Agência F8

O atacante Marrony foi liberado do treino do Vasco desta quinta-feira, logo não participou e, desta forma, está com o futuro cada vez mais presente no Atlético-MG. A negociação, que vem se arrastando nos últimos dias, terá seus últimos desdobramentos nas próximas horas.

O contrato de Marrony no Atlético-MG será de cinco anos, e com um aumento em cerca de 60% do que ele recebia no Cruz-Maltino. Aos 21 anos completados em fevereiro, o atacante estreou no time profissional em 2018. Pedido do técnico atleticano Jorge Sampaoli, ele soma 82 jogos e dez gols pela equipe principal.