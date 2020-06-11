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futebol

Liberado do treino do Vasco, Marrony indica futuro no Atlético-MG

Negociação do Cruz-Maltino com o Galo deve ser dada como sacramentada nas próximas horas. Apesar da demora, insistência do técnico Jorge Sampaoli pesou para o acerto...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 19:17

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 19:17

Crédito: Marrony é um dos ativos que o Vasco pensa poder utilizar para amenizar crise financeira (Paulo Sérgio/Agência F8
O atacante Marrony foi liberado do treino do Vasco desta quinta-feira, logo não participou e, desta forma, está com o futuro cada vez mais presente no Atlético-MG. A negociação, que vem se arrastando nos últimos dias, terá seus últimos desdobramentos nas próximas horas.
O contrato de Marrony no Atlético-MG será de cinco anos, e com um aumento em cerca de 60% do que ele recebia no Cruz-Maltino. Aos 21 anos completados em fevereiro, o atacante estreou no time profissional em 2018. Pedido do técnico atleticano Jorge Sampaoli, ele soma 82 jogos e dez gols pela equipe principal.
O Vasco vem fazendo testes de COVID-19 e retomando as atividades de maneira gradativa, agora em São Januário. Marrony fazia parte do grupo de jogadores que se reapresentaram primeiro, sem o diagnóstico do novo coronavírus.E MAIS:Jorge Sampaoli quer usar pausa do futebol para deixar o Atlético-MG moldado ao seu estilo de jogoAtlético-MG, Vasco, Volta Redonda e mais um: mistérios e curiosidades de 10% dos direitos de Marrony E MAIS:

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