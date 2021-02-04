Liberado após punição por doping, Papagaio celebra retorno ao Palmeiras: ‘ansioso demais’

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Após mais de um ano cumprindo punição por doping, Rafael Papagaio está de volta ao Palmeiras. A reapresentação aconteceu nesta quarta-feira (03), e o atleta treinou com os que não viajaram para o Mundial de Clubes.

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Quando emprestado ao Atlético-MG, em outubro de 2019, um exame flagrou a utilização de hidroclorotiazida, substância diurética e proibida. A testagem foi feita antes da partida contra o Colón-ARG, pela semifinal da Copa Sul-Americana de 2019.

Depois de também ter atuado pelo Goiás, clube no qual entrou em campo apenas quatro vezes antes de começar a vigorar sua suspensão, Papagaio, que tem contrato com o Verdão até 2023, quer mostrar serviço para Abel Ferreira.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosQuestionado a respeito das mudanças que atravessou durante o período sem jogar, Papagaio explicou e agradeceu a oportunidade.

- Estou ansioso demais, louco para voltar aos treinos e muito feliz pelo título da Libertadores. Menino, Patrick e Esteves, joguei com eles na base. Sei que são caras excepcionais e ver eles conquistando coisas que todos sonhamos deixa um gostinho de voltar melhor ainda e mostrar meu trabalho para fazer parte desse grupo vitorioso - celebrou o atacante.

Papagaio também confidenciou informações sobre como sua família foi importante no processo de reinserção no futebol.

- Muita coisa mudou desde meu último jogo como profissional. O tempo passou rápido para algumas coisas, mas parecia que eu nunca mais voltaria a treinar ou jogar novamente. Mudei muitas coisas na minha vida, criei uma rotina no dia a dia - relatou o atacante, completando sobre sua rotina.