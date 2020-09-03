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Liberada pelo DM, Patrícia Derrico, do Fla, comemora retorno: 'Saudade de estar em campo é enorme'

Atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e operou em dezembro de 2019. A volante que está ansiosa para voltar aos gramados
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Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 17:57
Crédito: Divulgação/Flamengo
Após a pausa devido à pandemia, o Campeonato Brasileiro Feminino A1 retomou suas atividades e agora entrará na sétima rodada. Prestes a enfrentar o Iranduba fora de casa, neste domingo, o Flamengo/Marinha está prestes a contar com o retorno de uma peça importante para a equipe: a volante Patrícia Derrico, titular na última temporada. A atleta já está liberada pelo departamento médico do clube, após cirurgia no joelho esquerdo, e tende a retornar no meio da semana que vem.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino A1
Questionada sobre as expectativas e a ansiedade da volta aos gramados, a volante afirmou que se sente pronta e feliz com seu desempenho em campo:
- Dia 5 de setembro, completo nove meses desde que operei e, graças a Deus, venho me sentindo muito bem e confiante. A saudade de jogar é enorme, mas sigo feliz por estar treinando e fazendo o que amo, que é estar com minhas companheiras de equipe. A expectativa é que eu possa ajudar o time a partir do jogo da próxima quarta, que será aqui no Rio mesmo, matando a saudade de jogar em casa. Me sinto bem, com o foco de melhorar sempre. Sobre seu desempenho nos treinamentos coletivos e sobre o vídeo do gol marcado (veja acima), Derrico mostrou confiança para atuar e ajudar o time.
- O vídeo do gol ficou bem legal. Consegui tirar bem do raio de alcance da goleira, e isso dá ainda mais segurança para quem está voltando de lesão. Estou realmente feliz e na expectativa de voltar bem.
O próximo desafio do Flamengo no Brasileirão Feminino A1, o último antes de Patrícia voltar a jogar, será neste domingo, às 16h, contra o Iranduba.

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