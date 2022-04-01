Lewandowski é oferecido ao Barcelona e PSG

Ainda sem acordo por renovação de Lewandowski com o Bayern de Munique, o agente Pini Zahavi ofereceu o atacante polonês ao Barcelona e ao Paris Saint-Germain. O contrato do polonês com o clube bávaro vai até junho de 2023.
Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, a idade e o salário de Lewandowski freiam o interesse do Barcelona na negociação. Além disso, Haaland, Salah e Raphinha são as prioridades do clube espanhol. E de acordo com o jornal alemão ‘Bild’, o polonês foi oferecido ao Paris Saint-Germain para suprir uma possível saída de Mbappé ao Real Madrid.
Ainda de acordo com o jornal alemão, as ações do agente de Lewandowski podem ser uma estratégia para pressionar o Bayern de Munique a abrir conversas para a renovação de contrato.