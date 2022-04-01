Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lewandowski é oferecido ao Barcelona e PSG

Atacante polonês tem vínculo com o Bayern de Munique até junho de 2023 e ainda não houve um acordo por renovação
LanceNet

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 11:30

Ainda sem acordo por renovação de Lewandowski com o Bayern de Munique, o agente Pini Zahavi ofereceu o atacante polonês ao Barcelona e ao Paris Saint-Germain. O contrato do polonês com o clube bávaro vai até junho de 2023.> Seleção Brasileira é a única que pode ser sorteada com os mesmos rivais da Copa do Mundo da Rússia
Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, a idade e o salário de Lewandowski freiam o interesse do Barcelona na negociação. Além disso, Haaland, Salah e Raphinha são as prioridades do clube espanhol. E de acordo com o jornal alemão ‘Bild’, o polonês foi oferecido ao Paris Saint-Germain para suprir uma possível saída de Mbappé ao Real Madrid.
Ainda de acordo com o jornal alemão, as ações do agente de Lewandowski podem ser uma estratégia para pressionar o Bayern de Munique a abrir conversas para a renovação de contrato.
Crédito: Agente de Lewandowski o oferece ao Barcelona e ao PSG (Foto: Reprodução L!TV

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados