Leven Siano anuncia fim do acordo para Yaya Touré jogar no Vasco

Durou pouco o sonho dos vascaínos em ver Yaya Touré com a camisa do clube. O candidato à presidência do Cruz-Maltino Leven Siano usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para anunciar que o marfinesne não poderá mais se mudar para o Brasil, em razão de motivos pessoais. Com isso, chega ao fim o acordo para que o jogador viesse atuar no clube, em caso de vitória de Siano, nas eleições agendadas para novembro.

– Eu lamento informar que, devido a motivos pessoais, o Sr. Yaya Toure não poderá mais se mudar para o Brasil. Acordamos um consenso amigável para encerrar o contrato, com efeito imediato, sem nenhuma penalidade ou demais obrigações de ambas as partes. Agradeço a ele por toda a atenção dedicada ao assunto durante as nossas conversas recentes. Desejo a ele todo sucesso em quaisquer projetos futuros, e envio saudações a ele e à sua família – escreveu Siano.

– Olá! Gostaria de agradecer ao Sr. Leven por me convidar para fazer parte desse projeto maravilhoso e da família Vasco da Gama, mas, infelizmente, não poderei mais fazer parte dele, por razões pessoais. Eu não posso me mudar para o Brasil. Obrigado por sua compreensão e desejo tudo de melhor e sucesso ao Sr. Leven em seu projeto. Obrigado – disse Touré, em vídeo gravado em inglês. Ver essa foto no Instagram I regret to inform that due to personal reasons, Mr. Yaya Toure is no longer able to move to Brazil. We have reached an amicable consensus to terminate the agreement with immediate effect without any penalty or further obligation on both sides. I thank him for all the attention he has dedicated to this matter during our recent conversations. I wish him all success in any future projects and send the kindest regards to him and his family. Eu lamento informar que, devido a motivos pessoais, o Sr. Yaya Toure não poderá mais se mudar para o Brasil. Acordamos um consenso amigável para encerrar o contrato, com efeito imediato, sem nenhuma penalidade ou demais obrigações de ambas as partes. Agradeço a ele por toda a atenção dedicada ao assunto durante as nossas conversas recentes. Desejo a ele todo sucesso em quaisquer projetos futuros, e envio saudações a ele e à sua família. #Leven2020 #VaiDarVasco Uma publicação compartilhada por Luiz Roberto Leven Siano (@levensiano) em 27 de Mai, 2020 às 12:06 PDT Luiz Roberto Leven Siano, havia anunciado o acerto com o volante de 37 anos, na última quinta-feira. O jogador era especulado no Botafogo desde o início do ano, mas surpreendeu o Alvinegro ao aparecer no vídeo divulgado pelo candidato vascaíno. E MAIS: