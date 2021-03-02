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Leve com o Octa e de olho no Hexa-Tri estadual: como chega o Flamengo para o Campeonato Carioca

Campeão nas edições 2019 e 20, além do recém-conquistado título brasileiro, o Fla é o amplo favorito no Rio - mesmo com o elenco principal de recesso até o dia 15 de março...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 05:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 05:30
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
De boa na lagoa. Esse é o status de muitos jogadores do Flamengo quando o Campeonato Carioca iniciar para o Rubro-Negro, já que o grupo principal está de recesso e só atuará na competição a partir da quarta rodada. O período de folga finda dia 15 de março, e se dá após o Octa conquistado pelo clube no Brasileiro, algo que alivia a pressão sobre Rogério Ceni e seus comandados neste início de temporada.+ Veja a tabela e o regulamento do Carioca
Em relação a reforços para atingir tal objetivo, o Flamengo só anunciou, até o momento, o zagueiro Bruno Viana (por empréstimo junto ao Braga-POR). Por falar em empréstimo, Hugo Moura retorna após experiência no Coritiba e iniciará a competição como opção. Enquanto isso, no bastidores, o clube se prepara para oficializar a provável volta de Rafinha, que deve ser mais um trunfo para o Rubro-Negro repetir 2019 e 2020.
E, se depender do retrospecto do presente, a torcida pode seguir confiante. A recente derrota para o Fluminense, pelo Brasileiro, tem sido algo cada vez mais raro. O Flamengo tem acumulado um histórico invejável em clássicos: contra o Vasco, por exemplo, são 17 jogos sem saber o que é perder. Já diante do Botafogo, o último revés foi em novembro de 2018.
Os arquirrivais que lutem para deixar o inegável favoritismo do Flamengo apenas na teoria.
- Muito se fala do elenco de milhões, mas para mim o que importa é esse caráter, a humildade de vencer. Vamos ter uma pausa para descansar, comemorar, mas queremos mais. Uma Era de vitórias, como disse o Rogério. Respeitamos todos os adversários, mas queremos evoluir e fazer parte dessa equipe é um grande privilégio.

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