Leve com o Octa e de olho no Hexa-Tri estadual: como chega o Flamengo para o Campeonato Carioca

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

De boa na lagoa. Esse é o status de muitos jogadores do Flamengo quando o Campeonato Carioca iniciar para o Rubro-Negro, já que o grupo principal está de recesso e só atuará na competição a partir da quarta rodada. O período de folga finda dia 15 de março, e se dá após o Octa conquistado pelo clube no Brasileiro, algo que alivia a pressão sobre Rogério Ceni e seus comandados neste início de temporada.+ Veja a tabela e o regulamento do Carioca

Em relação a reforços para atingir tal objetivo, o Flamengo só anunciou, até o momento, o zagueiro Bruno Viana (por empréstimo junto ao Braga-POR). Por falar em empréstimo, Hugo Moura retorna após experiência no Coritiba e iniciará a competição como opção. Enquanto isso, no bastidores, o clube se prepara para oficializar a provável volta de Rafinha, que deve ser mais um trunfo para o Rubro-Negro repetir 2019 e 2020.

E, se depender do retrospecto do presente, a torcida pode seguir confiante. A recente derrota para o Fluminense, pelo Brasileiro, tem sido algo cada vez mais raro. O Flamengo tem acumulado um histórico invejável em clássicos: contra o Vasco, por exemplo, são 17 jogos sem saber o que é perder. Já diante do Botafogo, o último revés foi em novembro de 2018.

Os arquirrivais que lutem para deixar o inegável favoritismo do Flamengo apenas na teoria.