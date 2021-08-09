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Letícia Ferreira deixa o Fluminense para ser a primeira brasileira a jogar pelo PSV

Atacante de 20 anos celebra 'oportunidade única' ao se juntar ao clube holandês...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 14:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 14:19
Crédito: Divulgação
A atacante Letícia Ferreira acertou a saída do Fluminense para o PSV Eindhoven e foi anunciada oficialmente pelo clube holandês nesta segunda-feira. A jogadora de 20 anos será a primeira brasileira a jogar pela equipe na história e assina contrato por um ano com opção de renovação por mais um.
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- É a realização de um sonho, uma oportunidade única na minha vida. É a minha primeira experiência fora do país e farei de tudo para provar que eu mereci essa chance. Estou feliz e ansiosa para começar a jogar - declarou Letícia.
Letícia foi um dos maiores destaques do Fluminense, onde chegou em 2020. A atacante marcou 12 gols pelo tricolor carioca e foi uma das atletas importantes nas campanhas do Brasileiro feminino A2.
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- O Fluminense sempre estará no meu coração. Sempre! Sou grata a tudo que fizeram por mim. Torço pela equipe e para que cresça ainda mais. Só tenho a agradecer - concluiu.

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