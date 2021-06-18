Letícia exalta vitória do Fluminense e primeiro gol no Brasileiro: ‘Feliz pela classificação e pela vitória’

O Fluminense venceu o Atlético Goianiense nesta sexta-feira, no CT do Dragão, em partida válida pela última rodada da primeira fase da Série A2 do Brasileiro Feminino. Já classificadas para as oitavas de final, as Guerreiras do Fluzão marcaram 3 a 1 no placar em Goiânia. A atacante Letícia Ferreira, que vem se destacando nas assistências, pode fazer o seu primeiro gol no campeonato após o passe de Gabrielle Barbosa.
- Estou muito feliz por voltar a fazer gols, eu já vinha me cobrando bastante. Estou ainda mais feliz pela classificação e pela vitória, agora é continuar trabalhando muito forte para alcançar o nosso objetivo - disse.
O Fluminense conquistou a classificação antecipada na vitória por 4 a 2 sobre o Sport Recife. Na próxima fase, os jogos serão realizados com ida e volta.