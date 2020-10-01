Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Letais, atacantes do Flamengo acirram o pódio pela artilharia interna; veja os números de 2020
futebol

Letais, atacantes do Flamengo acirram o pódio pela artilharia interna; veja os números de 2020

Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, nesta ordem, lideram a lista de mais gols marcados pelo clube nesta temporada; na última noite, trio brilhou e realçou a sua importância...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 out 2020 às 18:00

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 18:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo viveu uma noite intensa e de mais uma superação quanto a adversidades oriundas do surto de Covid-19, que, ao todo, atingiu 19 atletas do elenco. O palco foi o Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores: vitória por 4 a 0 sobre o Independiente Del Valle, assegurando uma vaga antecipada às oitavas da competição. Além disso, o ataque foi letal nas chances criadas.Se não teve gol do Gabigol, retornando após dois jogos como desfalque, teve mais uma assistência para a conta do camisa 9: agora são dez passes no ano, liderando o quesito no clube. Já quanto à artilharia, também liderada por Gabriel Barbosa, Pedro voltou a ir à rede e, hoje, é o vice-artilheiro da equipe, com 11 gols.
Logo em seguida, fechando o pódio, aparece Bruno Henrique, autor de dois gols na última noite - em um deles contando com um passe açucarado de Arrascaeta. O camisa 27 entrou na vaga justamente de Gabigol ao longo do jogo, após dores de seu companheiro no tornozelo direito (foi constatada uma lesão ligamentar no local). Bruno passa a somar dez tentos nesta temporada.
O gol que resta citar surgiu de outro atacante: Lincoln, o responsável por abrir o placar - após cruzamento de Matheuzinho, na medida. Ou seja: quatro gols e uma assistência através dos atacantes, mostrando, sobretudo, que a estratégia de esperar os equatorianos e dar o bote em momentos oportunos surtiu efeito.
A próxima oportunidade para que o Flamengo siga com o ataque em ascensão, em meio a tantos contratempos, será neste domingo, quando o Rubro-Negro receberá o Athletico-PR no Maracanã, às 16h, pelo Brasileirão. Gabigol não deve se recuperar a tempo, cabe destacar.
A LISTA DE ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM 2020
Gabigol - 16Pedro - 11Bruno Henrique - 10Arrascaeta - 7Everton Ribeiro - 5Gerson - 3Michael - 3Filipe Luís - 2Diego - 1Gustavo Henrique - 1Lucas Silva - 1João Lucas - 1Rodrigo Muniz - 1Bill - 1Pedro Rocha - 1Vitinho - 1Lincoln - 1Gol contra - 1 (diante da Portuguesa-RJ)
A LISTA DE GARÇONS DO FLAMENGO EM 2020
Gabigol - 10Arrascaeta - 6Diego - 4Michael - 4Bruno Henrique - 3Everton Ribeiro - 3Gerson - 2Renê - 2Pedro - 2Vitinho - 2Ramon - 2Isla - 1Pedro Rocha - 1Filipe Luís - 1Matheuzinho - 1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados