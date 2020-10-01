Letais, atacantes do Flamengo acirram o pódio pela artilharia interna; veja os números de 2020

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo viveu uma noite intensa e de mais uma superação quanto a adversidades oriundas do surto de Covid-19, que, ao todo, atingiu 19 atletas do elenco. O palco foi o Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores: vitória por 4 a 0 sobre o Independiente Del Valle, assegurando uma vaga antecipada às oitavas da competição. Além disso, o ataque foi letal nas chances criadas.Se não teve gol do Gabigol, retornando após dois jogos como desfalque, teve mais uma assistência para a conta do camisa 9: agora são dez passes no ano, liderando o quesito no clube. Já quanto à artilharia, também liderada por Gabriel Barbosa, Pedro voltou a ir à rede e, hoje, é o vice-artilheiro da equipe, com 11 gols.

Logo em seguida, fechando o pódio, aparece Bruno Henrique, autor de dois gols na última noite - em um deles contando com um passe açucarado de Arrascaeta. O camisa 27 entrou na vaga justamente de Gabigol ao longo do jogo, após dores de seu companheiro no tornozelo direito (foi constatada uma lesão ligamentar no local). Bruno passa a somar dez tentos nesta temporada.

O gol que resta citar surgiu de outro atacante: Lincoln, o responsável por abrir o placar - após cruzamento de Matheuzinho, na medida. Ou seja: quatro gols e uma assistência através dos atacantes, mostrando, sobretudo, que a estratégia de esperar os equatorianos e dar o bote em momentos oportunos surtiu efeito.

A próxima oportunidade para que o Flamengo siga com o ataque em ascensão, em meio a tantos contratempos, será neste domingo, quando o Rubro-Negro receberá o Athletico-PR no Maracanã, às 16h, pelo Brasileirão. Gabigol não deve se recuperar a tempo, cabe destacar.

A LISTA DE ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM 2020

Gabigol - 16Pedro - 11Bruno Henrique - 10Arrascaeta - 7Everton Ribeiro - 5Gerson - 3Michael - 3Filipe Luís - 2Diego - 1Gustavo Henrique - 1Lucas Silva - 1João Lucas - 1Rodrigo Muniz - 1Bill - 1Pedro Rocha - 1Vitinho - 1Lincoln - 1Gol contra - 1 (diante da Portuguesa-RJ)

A LISTA DE GARÇONS DO FLAMENGO EM 2020