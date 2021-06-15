Lesões tiram de combate três nomes na Chapecoense

Além da dificuldade em voltar ao caminho das vitórias, a Chapecoense também precisará lidar com um número mais reduzido de opções depois de exames feitos no início dessa semana indicarem três desfalques certos para a equipe: o goleiro Tiepo, o zagueiro Derlan e o lateral-esquerdo Busanello.>Como está a classificação do BR-2021 após três rodadas disputadas?O caso mais grave é, sem sombra de dúvidas, o de Tiepo que rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. A contusão teve de ser inicialmente tratada com um procedimento cirúrgico feito na cidade de Chapecó na última segunda-feira (14) onde, habitualmente, lesões do tipo carecem de, pelo menos, seis meses de reabilitação. Assim, o arqueiro voltaria a ficar disponível somente na próxima temporada.
Já nos casos tanto de Derlan como de Busanello, apesar de detalhes mais precisos sobre o tempo de recuperação não terem sido passados pelo departamento médico da Chape, o caráter de lesões musculares trazem um grau de preocupação menor.
Enquanto o zagueiro teve detectado um problema muscular na área do obturador da coxa esquerda, o lateral foi diagnosticado com uma contusão no músculo posterior da coxa direita.
Com essa ausência confirmadas, o técnico Jair Ventura se vê forçado a fazer alterações na equipe que entrará em campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (16). No confronto em questão, o time Condá enfrenta o São Paulo, no Morumbi, às 19h (de Brasília).