Lesões tiram de combate três nomes na Chapecoense

Além da dificuldade em voltar ao caminho das vitórias, a Chapecoense também precisará lidar com um número mais reduzido de opções depois de exames feitos no início dessa semana indicarem três desfalques certos para a equipe: o goleiro Tiepo, o zagueiro Derlan e o lateral-esquerdo Busanello.>Como está a classificação do BR-2021 após três rodadas disputadas?O caso mais grave é, sem sombra de dúvidas, o de Tiepo que rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. A contusão teve de ser inicialmente tratada com um procedimento cirúrgico feito na cidade de Chapecó na última segunda-feira (14) onde, habitualmente, lesões do tipo carecem de, pelo menos, seis meses de reabilitação. Assim, o arqueiro voltaria a ficar disponível somente na próxima temporada.