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Lesões encurtam elenco do Vasco na reta final do Campeonato Carioca: entenda e confira as opções

Sem Ulisses, zaga passa a contar somente com juniores como suplentes. Comando de ataque, sem Getúlio, tem Raniel, mas Figueiredo ainda não fez gol como profissional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2022 às 09:01

Publicado em 15 de Março de 2022 às 09:01

Se o domingo de boas atuações deu opções a Zé Ricardo, a última segunda-feira rendeu notícias ruins. O técnico do Vasco perdeu dois jogadores por tempo indeterminado, mas, muito provavelmente, eles não jogarão mais no Campeonato Carioca. Há escassez em dois setores justamente na reta final da competição.No miolo de zaga, os atuais titulares, Quintero e Anderson Conceição, estão saudáveis. Mas o único suplente que faz parte do elenco principal, Ulisses, será submetido a cirurgia. Some-se a isso a recente saída de Cangá e os juniores Zé Vitor, que jogou contra o Resende, e Eric Pimentel são atuais reservas.
No comando de ataque, o artilheiro Raniel segue tranquilo com sua saúde e titularidade. Porém, o jogador contratado para ser o reserva imediato, e que também atua como ponta, está fora de combate. É Getúlio, que foi substituído, no último domingo, por Figueiredo, recém-promovido do time de juniores.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Embora tenha recebido oportunidades já no ano passado e tenha sido destaque na Copa São Paulo sub-20 deste ano, o jovem de 20 anos ainda não fez gol como profissional. Passou perto por duas vezes no atual Campeonato Carioca, uma delas no chute de bicicleta defendido pelo goleiro do Resende.
Crédito: Figueiredoé,atualmente,aúnicaopçãoaRanielnoataquedoVasco(Foto:RafaelRibeiro/VascodaGama

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