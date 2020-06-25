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futebol

Lesões atormentam a Chapecoense na retomada do Catarinense

Em pouco mais de uma semana, o técnico Umberto Louzer viu o elenco sofrer três baixas...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 20:38

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 20:38

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
Classificada para as quartas de final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense esquenta os motores para a retomada oficial do futebol no estado marcado para o dia 8 de julho, mas vê o técnico Umberto Louzer sofrer com problemas.E MAIS:Em boa fase na Bulgária, brasileiro faz gol e é eleito craque do jogoManchester City sonha com a contratação do zagueiro KoulibalySporting enfrenta Benelenses para permanecer na terceira colocaçãoEm pouco mais de uma semana, o time da Arena Condá viu três atletas sofrer lesões. O primeiro foi Vini Locatelli, que parou do departamento médico após fratura no quinto metatarso. Depois foi Allan Santos, que rompeu o tendão de Aquiles. A última baixa foi o atacante Fernandinho, com grave lesão no joelho.
As baixas foram lamentadas pelo treinador, que via o seu trabalho ganhar diretriz antes da pausa e apostava neste período de treinos para dar conjunto.
Quartas de final
Após ficar com a oitava melhor campanha na fase de classificação, a Chapecoense garantiu uma vaga no mata-mata e encara o Avaí. O primeiro jogo será na Arena Condá e a volta na Ressacada. E MAIS:

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