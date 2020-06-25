Lesões atormentam a Chapecoense na retomada do Catarinense

Classificada para as quartas de final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense esquenta os motores para a retomada oficial do futebol no estado marcado para o dia 8 de julho, mas vê o técnico Umberto Louzer sofrer com problemas.E MAIS:Em boa fase na Bulgária, brasileiro faz gol e é eleito craque do jogoManchester City sonha com a contratação do zagueiro KoulibalySporting enfrenta Benelenses para permanecer na terceira colocaçãoEm pouco mais de uma semana, o time da Arena Condá viu três atletas sofrer lesões. O primeiro foi Vini Locatelli, que parou do departamento médico após fratura no quinto metatarso. Depois foi Allan Santos, que rompeu o tendão de Aquiles. A última baixa foi o atacante Fernandinho, com grave lesão no joelho.