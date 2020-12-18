Lesionados, Pará e Jobson são baixas do Santos contra o Vasco

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O lateral-direito Pará e o volante Jobson serão desfalques no Santos para o duelo contra o Vasco, neste domingo, às 16h, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor tem um edema na coxa, enquanto o camisa 8 tem uma tendinite no tornozelo.

Pará e Jobson não foram a campo no treino desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Marinho e Sandry devem jogar. O atacante e o Menino da Vila foram absolvidos pelo STJD.

Sendo assim, Madson será titular no setor. A tendência é que a zaga seja composta também por Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan. Jean Mota deve substituir Jobson no meio.Um possível Santos é: John; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Jobson; Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge.