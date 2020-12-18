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Lesionados, Pará e Jobson são baixas do Santos contra o Vasco

Tendência é que Madson seja o substituto do lateral-direito do Peixe, que tem um edema muscular na coxa, enquanto Jean Mota deve ser o substituto do camisa 8...

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 18:23
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O lateral-direito Pará e o volante Jobson serão desfalques no Santos para o duelo contra o Vasco, neste domingo, às 16h, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor tem um edema na coxa, enquanto o camisa 8 tem uma tendinite no tornozelo.
Pará e Jobson não foram a campo no treino desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Marinho e Sandry devem jogar. O atacante e o Menino da Vila foram absolvidos pelo STJD.
Sendo assim, Madson será titular no setor. A tendência é que a zaga seja composta também por Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan. Jean Mota deve substituir Jobson no meio.Um possível Santos é: John; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Jobson; Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge.
O Santos é o oitavo colocado do Brasileirão, com 38 pontos. Na Libertadores, no entanto, é semifinalista e aguarda o vencedor entre Racing e Boca Juniors, ambos da Argentina.

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