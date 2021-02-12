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Lesionados do Fluminense: Luccas Claro não preocupa, Ganso retorna após cirurgia e Nino faz transição

Zagueiro teve luxação no dedo após se machucar contra o Atlético-MG, meia teve apendicite aguda e outro defensor pode estar disponível na segunda-feira...
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Publicado em 

12 fev 2021 às 14:10

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 14:10

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O Fluminense teve algumas novidades na manhã desta sexta-feira, no início da preparação para o jogo contra o Ceará, na próxima segunda-feira. Substituído diante do Atlético-MG, o zagueiro Luccas Claro não preocupa. Ele teve uma luxação no dedo indicador da mão direita, mas pode atuar mesmo se necessitar de proteção no local.
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Já Nino, fora da partida por um problema muscular na coxa esquerda, está em trabalho de transição e tem chances de atuar. Ele ainda é dúvida. No caso de Fred, substituído no intervalo com dores na coxa direita, o centroavante passará por exame nesta sexta-feira.
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Outra novidade entre os lesionados foi o meia Paulo Henrique Ganso. O jogador voltou aos trabalhos após passar por cirurgia de emergência para retirada do apêndice no dia 9 de janeiro. Ele fez trabalhos físicos na academia e ergometria. Ainda não há previsão de retorno aos treinamentos com o grupo.
O elenco se reapresentou nesta sexta-feira após o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, no Maracanã. O treino da última quinta precisou ser cancelado após grande engarrafamento nos arredores do CT Carlos Castilho.

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