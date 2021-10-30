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Lesionado, Yago desfalca o Fluminense na partida contra o Ceará; veja a provável escalação

Com desconforto muscular na coxa direita, volante sequer viaja para Fortaleza, onde equipe duela com o Ceará. Atividade deste sábado (30) indica que Fred será reserva...
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Publicado em 

30 out 2021 às 15:43

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 15:43

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense terá a baixa de Yago na partida contra o Ceará, que acontecerá neste domingo (31) no Castelão. Com desconforto muscular na coxa direita, o volante sequer viajou para Fortaleza neste sábado (30) e se torna mais um problema para o técnico Marcão no meio de campo.O Tricolor das Laranjeiras já não contará com Nonato, que cumpre suspensão automática no duelo deste fim de semana. Diante das ausências, Martinelli ganhará nova oportunidade.
Na atividade realizada neste sábado, antes da viagem para a capital cearense, Marcão encaminhou qual será a equipe tricolor no confronto com o Vozão.
De volta após cumprir suspensão automática, Fred ficará inicialmente no banco de reservas. A tendência é que caiba a Abel Hernández a missão de ser o substituto de John Kennedy (que cumpre suspensão automática) no setor ofensivo do Fluminense.
Recuperado de uma pancada no olho, Nino formará a dupla de zaga com David Braz. Luccas Claro ficará como uma das alternativas para o decorrer do confronto.
O Fluminense tende a atuar com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli e Jhon Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e Abel Hernández.

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