Lesionado, Guilherme Santos desfalca o Botafogo contra o Athletico-PR

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Após sair da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, com fortes dores, o lateral esquerdo Guilherme Santos está fora da próxima partida do Botafogo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Em exame realizado nesta segunda, foi constatada uma lesão na posterior da coxa esquerda, e o atleta já iniciou o tratamento.

Com o desfalque de Victor Luís (em recuperação de cirurgia de apendicite) e a saída de Danilo Barcelos, Paulo Autuori têm apenas duas opções para a posição. Hugo, jovem de 18 anos, da base, que jamais fez um jogo pelo profissional, e Rafael Forster, zagueiro, que atuaria improvisado pela esquerda. Outro lateral do elenco, Lucas Barros, lesionou o joelho e só volta em 2021.

Com cinco empates em sete jogos, o Glorioso segue em busca da regularidade no Campeonato Brasileiro e volta a campo na quarta, às 17h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela nona rodada da competição. O clube está com oito pontos na décima quinta posição, com um jogo a menos.