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Lesionado, Guilherme Santos desfalca o Botafogo contra o Athletico-PR

Após exame, foi constatada uma lesão na posterior da coxa esquerda, e o atleta já iniciou o tratamento. Hugo, de 18 anos, e Rafael Forster são as opções para a lateral esquerda...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 15:54

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 15:54
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Após sair da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, com fortes dores, o lateral esquerdo Guilherme Santos está fora da próxima partida do Botafogo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Em exame realizado nesta segunda, foi constatada uma lesão na posterior da coxa esquerda, e o atleta já iniciou o tratamento.
Com o desfalque de Victor Luís (em recuperação de cirurgia de apendicite) e a saída de Danilo Barcelos, Paulo Autuori têm apenas duas opções para a posição. Hugo, jovem de 18 anos, da base, que jamais fez um jogo pelo profissional, e Rafael Forster, zagueiro, que atuaria improvisado pela esquerda. Outro lateral do elenco, Lucas Barros, lesionou o joelho e só volta em 2021.
Com cinco empates em sete jogos, o Glorioso segue em busca da regularidade no Campeonato Brasileiro e volta a campo na quarta, às 17h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela nona rodada da competição. O clube está com oito pontos na décima quinta posição, com um jogo a menos.
Já no próximo dia 17, a equipe de General Severiano fará o primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil contra o Vasco, no Nilton Santos. Uma disputa importante para o futuro do clube na temporada, já que pode garantir uma vaga nas oitavas da competição. O segundo jogo está marcado para o dia 23, em São Januário.

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