Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lesionado, Gatito Fernández segue de fora e Diego Cavalieri será titular no clássico contra o Vasco
futebol

Lesionado, Gatito Fernández segue de fora e Diego Cavalieri será titular no clássico contra o Vasco

Goleiro paraguaio está se recuperando de uma lesão na coxa direita e desfalcará o Alvinegro pelo segundo jogo consecutivo, já que não atuou contra o Athletico, na quarta...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 18:30
Crédito: Diego Cavalieri teve uma boa atuação no jogo com o Athletico-PR e será novamente titular do gol do Botafogo (Vitor Silva / SS Press / BFR
Neste domingo, o Botafogo encara o Vasco, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, no Nilton Santos. Todavia, o técnico Paulo Autuori não poderá contar novamente com o goleiro Gatito Fernández, que se recupera de uma lesão da coxa direita.
Com isso, o arqueiro Diego Cavalieiri será titular pelo segundo jogo consecutivo, já que atuou contra o Athletico-PR, em Curitiba, na última quarta. O experiente jogador teve uma boa atuação e fez uma jogo seguro contra o Furacão, não tendo culpa no gol de empate do adversário no final da partida.
No entanto, Gatito poderá desfalcar o Botafogo por mais tempo, já que aguarda o julgamento após chutar a cabine do VAR, que fica à beira do gramado, após a partida entre Botafogo e Internacional, na sexta rodada do Brasileirão. O julgamento foi adiado devido ao pedido do Alvinegro para produzir "provas judiciais", que foi acatado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD.
Cabe salientar que o goleiro foi denunciado no artigo 219 no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A pena prevê punição de 30 a 180 dias, multa, que pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil, além do pagamento pelo dano causado na cabine do árbitro de vídeo, organizada pela CBF.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados