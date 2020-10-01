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futebol

Lesionado, Gabigol faz uso de muletas e publica: 'Não vou parar por nada no mundo'

Atacante do Flamengo sofreu lesão ligamentar no tornozelo direito e iniciou recuperação...

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 out 2020 às 13:01
Crédito: Divulgação
Na noite de quarta, em que goleou o Indepediente Del Valle (EQU) e garantiu vaga antecipada para as oitavas de final da Libertadores, a má notícia para o Flamengo ficou por conta da lesão de Gabriel Barbosa. Nesta manhã, o camisa 9 - que deu sequência à recuperação - fez duas publicações nas quais chamou as muletas de "minhas sócias" e mostrou o desejo vencer e lutar essa "guerra".
- Eu não vou parar por nada no mundo. Não é só um campo, é minha casa, não é só uma chuteira é meu futuro.. Me parar no jogo vai ser difícil, não posso ver guerra que vou e luto.. - publicou o atacante do Flamengo após sofrer lesão.

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