Lesionado, Gabigol faz uso de muletas e publica: 'Não vou parar por nada no mundo'

Na noite de quarta, em que goleou o Indepediente Del Valle (EQU) e garantiu vaga antecipada para as oitavas de final da Libertadores, a má notícia para o Flamengo ficou por conta da lesão de Gabriel Barbosa. Nesta manhã, o camisa 9 - que deu sequência à recuperação - fez duas publicações nas quais chamou as muletas de "minhas sócias" e mostrou o desejo vencer e lutar essa "guerra".
- Eu não vou parar por nada no mundo. Não é só um campo, é minha casa, não é só uma chuteira é meu futuro.. Me parar no jogo vai ser difícil, não posso ver guerra que vou e luto.. - publicou o atacante do Flamengo após sofrer lesão.