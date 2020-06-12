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Lesão grave pode tirar Grimaldo do Benfica no resto da temporada

Segundo o 'Récord', espanhol sofreu uma ruptura no ligamento lateral interno do seu joelho esquerdo. Brasileiro Jardel também 'ficará de molho'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2020 às 19:14

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 19:14

Crédito: AFP
O Benfica pode lidar com um grande baque nesta reta final do Campeonato Português. De acordo com o diário "Récord", a lesão sofrida pelo lateral-esquerdo Alex Grimaldo contra o Portimonense pode tirá-lo do restante da competição.
O diário apurou que o jogador sofreu uma ruptura no ligamento lateral interno do seu joelho esquerdo. O Benfica ainda não se manifestou oficialmente.
A equipe ainda está com uma grande dor de cabeça no setor defensivo. O brasileiro Jardel sofreu uma ruptura muscular na coxa esquerda e só deve estar à disposição para as últimas três partidas do Campeonato Português.E MAIS:Thiago Alcântara sofre lesão e perde restante do Campeonato AlemãoEm coletiva pré-jogo, Setién diz que prefere jogar antes do Real Madrid e comenta sobre situação de SemedoZé Marcos comemora o retorno do Catarinense: 'Não vejo a hora de estar em campo novamente'DIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra a seleção peruana do mestre Didi E MAIS:

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