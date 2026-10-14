Raças magras: 6 cachorros que se destacam pelo corpo esbelto e atlético 

O borzoi prova que um cachorro pode ser muito esguio mesmo apresentando uma pelagem volumosa. Desenvolvida na Rússia, a raça foi utilizada durante séculos pela aristocracia em caçadas, inclusive de lobos. É um cachorro grande: machos adultos apresentam pelo menos cerca de 71 cm na altura da cernelha e podem pesar aproximadamente de 34 a 48 kg. Por baixo da pelagem longa e sedosa existe um corpo estreito, atlético e semelhante ao de outros lebréis, com pernas compridas e abdômen retraído. Apesar do histórico como caçador veloz, costuma ser calmo e agradável no convívio familiar.