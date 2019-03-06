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Drama

Lesão de Vinicius Junior é confirmada: baixa pode ser de dois meses

Atacante brasileiro pode ficar de fora dos próximos amistosos da Seleção Brasileira e mais nove jogos do Campeonato Espanhol

Publicado em 06 de Março de 2019 às 14:19

Publicado em 

06 mar 2019 às 14:19
O Real Madrid perdeu, por 4 a 1, para o Ajax, nesta terça-feira e foi eliminado, em casa, na Liga dos Campeões. Além disso, Vinicius Junior deixou o campo, ainda no primeiro tempo, aos prantos e lesionado. O clube merengue confirmou a lesão no tornozelo do atacante e a imprensa espanhola cogita o prazo de um ou dois meses de recuperação.
O atacante Vinicius Junior sofreu uma lesão no tornozelo Crédito: Marco Galvão/Agência Estado
“Depois dos exames realizados hoje em nosso jogador Vinicius Junior pelo serviços médicos do Real Madrid se diagnosticou um rompimento dos ligamentos da articulação tibioperonea da perna direita. Pendente de evolução”, disse o comunicado médico do Real Madrid, divulgado nesta quarta-feira.
Fora da Seleção?
O Real Madrid, em comunicado oficial, não determinou o tempo de recuperação do atleta, mas destaca que Vinícius teve um ligamento do tornozelo rompido, mais precisamente na articulação tíbio-fibular. O jornal espanhol 'Marca' acredita que a recuperação seja de aproximadamente dois meses. Com isso, Vinicius Junior, convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, vai ter que adiar sua participação nos próximos amistosos do Brasil.
Desfalques
Além das partidas com a Seleção, o jogador também pode ficar de fora das próximas nove partidas do Campeonato Espanhol: contra o Valladolid, Celta, Huesca, Valencia, Eibar, Leganés, Athletic de Bilbao, Getafe e Rayo Vallecano. Vinícius voltaria apenas no dia 5 de maio, contra o Villarreal.
Quebra de sequência positiva
Essa é uma notícia ruim para o jovem brasileiro, que vinha em uma importante sequência no Real Madrid, onde se destacava como um dos principais jogadores. Após a sua saída, os Merengues perderam boa parte de seu poder de fogo contra o Ajax e o clube não resistiu a vexatória eliminação.

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