Lesão de Paolo Guerrero ainda é tema dentro do Internacional

O atacante Paolo Guerrero ainda é tema dentro do Internacional. Com uma lesão no joelho, o peruano está fora de combate pelo resto do ano e a diretoria trabalha nos bastidores para encontrar um novo reforço.Enquanto não acha uma solução no mercado de transferências, o técnico Eduardo Coudet trabalha com o elenco e tem a confiança dos outros atletas, que confiam no potencial do comandante e seu esquema tático.
‘Estamos nos acostumando. Um jogador da qualidade do Guerrero faz falta. Coudet sempre trabalhou igual com todos, independente de estar jogando ou não’, afirmou Edenilson.
Substituto
Sem o camisa 9, o Internacional deve confirmar nos próximos dias a chegada de Abel Hernández, que estava no Al-Ahli-QA. Na última temporada, o uruguaio disputou 18 partidas e anotou oito gols.