Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lesão de Paolo Guerrero ainda é tema dentro do Internacional

Atacante teve uma lesão no joelho e não atua mais na temporada 2020...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 18:04
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O atacante Paolo Guerrero ainda é tema dentro do Internacional. Com uma lesão no joelho, o peruano está fora de combate pelo resto do ano e a diretoria trabalha nos bastidores para encontrar um novo reforço.Enquanto não acha uma solução no mercado de transferências, o técnico Eduardo Coudet trabalha com o elenco e tem a confiança dos outros atletas, que confiam no potencial do comandante e seu esquema tático.
‘Estamos nos acostumando. Um jogador da qualidade do Guerrero faz falta. Coudet sempre trabalhou igual com todos, independente de estar jogando ou não’, afirmou Edenilson.
Substituto
Sem o camisa 9, o Internacional deve confirmar nos próximos dias a chegada de Abel Hernández, que estava no Al-Ahli-QA. Na última temporada, o uruguaio disputou 18 partidas e anotou oito gols.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados