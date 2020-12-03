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Leomir confia em reação do Inter: 'Vamos buscar forças'

Sem Abel, o interino dirigiu o Internacional, mas não conseguiu ajudar o Colorado a vencer o Boca...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 00:59

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 00:59

Crédito: AFP
Sem Abel Braga, em recuperação da Covid-19, coube a Leomir Souza dirigir o Internacional no primeiro duelo contra o Boca Juniors, válido pelas oitavas de final da Libertadores da América.Após a derrota, o interino compareceu na coletiva de imprensa e viu evolução da sua equipe. Além disso, ele acredita na reação fora de casa.
‘Criamos as melhores oportunidades, mas não conseguimos fazer o gol. O Boca marcou e ganhou o jogo’, resumiu, antes de completar:
‘Vamos buscar forças para reverter isso. É o dia a dia que vai ajudar, trabalhando e conversando’.
Com o revés por 1 a 0, o Internacional precisa vencer o Boca Juniors por dois gols de diferença, na La Bombonera.

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