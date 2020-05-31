Léo vê Cruzeiro em processo de renovação e está esperançoso com a nova direção do clube

O clima no Cruzeiro é de esperança e novos tempos. A eleição para a presidência do clube, vencida por Sérgio Rodrigues, trouxe um ar de renovação no elenco. O zagueiro Léo, um dos pilares do atual grupo de jogadores, comentou que acredita na melhora interna da instituição, que refletirá dentro do campo. Léo demonstrou confiança em Sérgio Rodrigues, que conheceu o elenco celeste, além de se comprometer com o restante dos jogadores empenho para levar a Raposa de volta à Série. -É uma palavra sempre positiva e o Cruzeiro seguindo um caminho só, em busca da vitória, em busca do objetivo final que é subir para a Série A. Unimos forças, juntamente com a sua equipe, com a gente. É um só, e vamos em busca do nosso objetivo, que é vencer, buscar o nosso melhor dentro de campo, melhor estrutura, mas também nos cobrar aqui para que consigamos fazer o melhor- disse Leo.E MAIS:FMF pode ceder e Mineiro não terminar, com o América-MG sendo declarado campeão de 2020Para Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidadeLuiz Gomes: ‘Cruzeiro aposta em notáveis para sair do buraco. Mas isso basta?’Conselho Gestor do Cruzeiro encerra com balanço positivo, além de R$ 5 milhões em patrocínios para o clubeMatheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19Mesmo em dificuldades, Léo vê o Cruzeiro no caminho certo para sair dessa crise histórica. -Vamos seguir nesse caminho, crescer tanto no futebol como em caráter, em pessoa, em integridade como clube, em integridade como Cruzeiro. O Cruzeiro, sim, vai subir para a Série A com todo esse corpo: integridade, em boa fama, em transparência, com homens de caráter e com uma equipe forte, principalmente- comentou o jogador, que vê o mau momento como passageiro. . -Nosso objetivo é subir para a Série A e estamos só de passagem na (Série) B. Nosso foco é sempre na Série A porque o Cruzeiro é grande, sabemos o tamanho do Cruzeiro, da história, dos títulos, de tudo que representa no Brasil. Por isso, temos que bater no peito e saber que estamos em um clube grande, que permanecemos em um clube que tem inúmeras histórias, com grandes craques e ídolos- concluiu. E MAIS:Rebatizar a Toca I e usar o Barcelona como modelo na base: metas de Sérgio Rodrigues no CruzeiroFred perde mais uma 'batalha' na Justiça para o Atlético-MGFutebol em ação: Coimbra distribui máscaras em comunidades carentes de Contagem e Belo HorizonteCruzeiro quita mês de março e reduz débito com elenco e funcionáriosCruzeiro quita débito na FIFA por Willian e se livra de outra punição E MAIS: