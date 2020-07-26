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Léo testa positivo pela segunda vez para a Covid-19 e está fora do jogo com a URT pelo Campeonato Mineiro

O zagueiro do Cruzeiro fará outro exame para confirmar o diagnostico. É a segunda vez que o defensor tem resultado positivo para o coronavírus...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 01:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2020 às 01:11
Crédito: O departamento médico do clube analisa a hipótese do exame ter dado "falso positivo", como aconteceu em outros testes de Léo-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O zagueiro Léo, do Cruzeiro, testou positivo mais uma vez para a Covid-19. Com isso, o defensor está fora da partida deste domingo, 26 de julho, contra a URT, 11h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.
A Raposa informou o afastamento do zagueiro do jogo atendendo o protocolo sanitário da Federação Mineira de Futebol.
Léo já havia testado positivo para o coronavírus no início de junho, sendo afastado das atividades. Após o período de isolamento , o zagueiro fez mais dois testes, que deram negativo, sendo liberado para os treinamentos. O exame feito inicialmente havia dado como falso positivo. O departamento médico do Cruzeiro está avaliando a situação e irá verificar se não houve outro exame com falso positivo, pois os testes aplicados nos jogadores foram os rápidos, menos confiáveis do que os exames de sangue. Com a ausência de Léo Enderson Moreira vai mudar a zaga e Marllon poderá ter uma chance no time titular. O Cruzeiro deve encarar a URT com: Fábio; Raul Cáceres, Cacá, Marllon e João Lucas; Ariel Cabral e Jean; Iván Angulo (Welinton), Patrick Brey, Régis e Marcelo Moreno.

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