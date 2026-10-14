3 receitas de liquidificador práticas para o lanche da tarde

No liquidificador, bata as bananas, os ovos, o óleo e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo e a canela em pó, misturando até incorporar os ingredientes. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.