Leo se posiciona após informação de sua possível saída do Cruzeiro: 'não tem nada decidido, não tenho interesse em sair do clube'

A informação de que o zagueiro Léo, de 33 anos, com 11 anos de Cruzeiro, iria encerrar sua passagem vitoriosa pela Raposa, gerou uma reação do jogador. Segundo informação veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!, clube e jogador estafariam negociando uma rescisão de contrato amigável do acordo, que vai até o fim de 2022.