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Leo se posiciona após informação de sua possível saída do Cruzeiro: 'não tem nada decidido, não tenho interesse em sair do clube'

A notícia de que o jogador e a Raposa estão negociando uma rescisão amigável gerou uma reação do zagueiro em sua conta no Instagram...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 22:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 22:58
A informação de que o zagueiro Léo, de 33 anos, com 11 anos de Cruzeiro, iria encerrar sua passagem vitoriosa pela Raposa, gerou uma reação do jogador. Segundo informação veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!, clube e jogador estafariam negociando uma rescisão de contrato amigável do acordo, que vai até o fim de 2022.
Léo gravou um vídeo falando sobre o interesse de ficar na Raposa e que ainda não tem nada decidido. Confira acima a declaração do jogador cruzeirense. Léo está no Cruzeiro há 11 anos e quer ficar mais na Raposa-(Divulgação/Cruzeiro)

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