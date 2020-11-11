Léo Santos treina em campo, mas ainda não tem prazo para voltar a jogar pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Afastado dos gramados há mais de um ano e meio, o zagueiro Léo Santos treino em campo no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira. No entanto, a atividade foi feita apenas com a fisioterapia e ainda não há prazo para o retorno do jogador. Enquanto isso ele segue a recuperação física em decorrência de problemas recorrentes no joelho direito.Léo vinha se recuperando de lesão durante o isolamento doméstico provocado pela pandemia de coronavírus e foi integrado ao elenco no retorno aos treinamentos. No entanto, ele voltou a sentir o joelho e precisou passar por uma nova cirurgia. Agora, o defensor passar por um processo de fortalecimento muscular para evitar que as contusões se repitam.

A atividade no gramado, registrada nas fotos fornecidas pelo clube, não é sinal de um retorno iminente do zagueiro. O trabalho de tração, junto ao fisioterapeuta Luciano Rosa, faz parte da rotina de recuperação. O clube não tem pressa para que Léo Santos volte, então não está descartado que ele somente jogue novamente em 2021, quando estiver 100% fisicamente.

A primeira lesão ocorreu quando ele estava emprestado ao Fluminense no ano passado e sofreu uma tendinite patelar. A situação o fez retornar ao Corinthians e passar por cirurgia em abril de 2019. Já em setembro, lesionou novamente o joelho e teve de passar por nova cirurgia, que o deixou afastado desde então. Somente retomando os treinamentos com bola em julho de 2020.