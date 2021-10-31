Léo Pereira rebate Hulk, afirma que Flamengo não fez antijogo e celebra atuação diante do Atlético-MG

Diante de um dos ataques mais positivos do Brasileirão, o Flamengo teve uma apresentação defensiva sólida, não foi vazado e venceu por 1 a 0 o Atlético-MG. Um dos destaques do jogo foi o zagueiro Léo Pereira, que travou um duelo particiular com Hulk, em campo, e, na saída do gramado do Maracanã, rebateu as críticas do atacante do Galo, que disse que o Rubro-Negro praticou antijogo.- Isso a gente vem sofrendo nas últimas partidas. Os times vêm retrancado, por uma bola. Faz parte do jogo. O Ramon estava passando mal, o Diego sentiu uma pancada. Não fizemos antijogo. É normal querer segurar a posse de bola. Fizemos nosso trabalho e conseguimos o resultado - afirmou Léo, seguindo: