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futebol

Léo Pereira rebate Hulk, afirma que Flamengo não fez antijogo e celebra atuação diante do Atlético-MG

Zagueiro foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Galo, no Maracanã...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 21:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 21:18
Crédito: Léo Pereira travou bom duelo e levou a melhor sobre Hulk, do Atlético-MG (Fernando Salles / W9 Press / Lancepress!
Diante de um dos ataques mais positivos do Brasileirão, o Flamengo teve uma apresentação defensiva sólida, não foi vazado e venceu por 1 a 0 o Atlético-MG. Um dos destaques do jogo foi o zagueiro Léo Pereira, que travou um duelo particiular com Hulk, em campo, e, na saída do gramado do Maracanã, rebateu as críticas do atacante do Galo, que disse que o Rubro-Negro praticou antijogo.- Isso a gente vem sofrendo nas últimas partidas. Os times vêm retrancado, por uma bola. Faz parte do jogo. O Ramon estava passando mal, o Diego sentiu uma pancada. Não fizemos antijogo. É normal querer segurar a posse de bola. Fizemos nosso trabalho e conseguimos o resultado - afirmou Léo, seguindo:
- Estava muito concentrado. Com adversários desse nível precisa ser assim, é um jogador de Seleção Brasileira (Hulk). Estava bem focado para fazer esse duelo, e bem feliz por ter feito bons duelos e ajudado na vitória - completou.

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