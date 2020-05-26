Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Léo Pereira realça rápida ascensão ao time titular do Flamengo: 'Trabalhei muito firme'
futebol

Léo Pereira realça rápida ascensão ao time titular do Flamengo: 'Trabalhei muito firme'

Zagueiro de 24 anos chegou ao Flamengo este ano, após se destacar pelo Athletico-PR, para suprir a saída de Pablo Marí...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2020 às 16:00

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 16:00

Contratado para suprir a saída de Pablo Marí, negociado com o Arsenal, Léo Pereira vinha se destacando na briga por vaga na equipe titular do Flamengo antes das paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus. No último jogo, em vitória contra a Portuguesa, por exemplo, o camisa 4 iniciou entre os 11 ao lado de Rodrigo Caio, ficando à frente de Gustavo Henrique - outro reforço para esta temporada - na concorrência.
E, na última segunda-feira, Léo Pereira falou de sua rápida ascensão ao time titular, em entrevista à FLA TV, no YouTube (veja no vídeo acima). O defensor ex-Athletico-PR também destacou que, quanto à torcida do Flamengo, "realmente não tem igual", inclusive sublinhando o aumento do número de seguidores no Instagram.
- Quando eu cheguei aqui no Flamengo, eu tinha aproximadamente 80 mil seguidores e receber esse calor da torcida foi bem legal. Realmente não imaginava receber esse carinho todo que eu recebi da torcida do Flamengo. Foi muito legal, muito bacana ter esse privilégio de receber essa Nação nas minhas redes sociais. Realmente não tem igual, é uma Nação mesmo.
Por um vínculo até dezembro de 2024, o Flamengo desembolsou cerca de 7 milhões de euros (R$ 29 milhões) para recrutar Léo Pereira, de 24 anos. Ele já soma oito partidas pelo clube - todas como titular. Léo Pereira soma oito jogos pelo Fla (Foto: Paula Reis / Flamengo)E MAIS:Alvo do Benfica, Ramon é integrado aos profissionais do FlamengoFlamengo deseja feliz aniversário ao River Plate e torcedores indicam 'deboche'; confira reaçõesVai voltar! Relembre a situação do Flamengo no Campeonato Carioca E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados