Léo Pereira realça rápida ascensão ao time titular do Flamengo: 'Trabalhei muito firme'

Contratado para suprir a saída de Pablo Marí, negociado com o Arsenal, Léo Pereira vinha se destacando na briga por vaga na equipe titular do Flamengo antes das paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus. No último jogo, em vitória contra a Portuguesa, por exemplo, o camisa 4 iniciou entre os 11 ao lado de Rodrigo Caio, ficando à frente de Gustavo Henrique - outro reforço para esta temporada - na concorrência.

E, na última segunda-feira, Léo Pereira falou de sua rápida ascensão ao time titular, em entrevista à FLA TV, no YouTube (veja no vídeo acima). O defensor ex-Athletico-PR também destacou que, quanto à torcida do Flamengo, "realmente não tem igual", inclusive sublinhando o aumento do número de seguidores no Instagram.

- Quando eu cheguei aqui no Flamengo, eu tinha aproximadamente 80 mil seguidores e receber esse calor da torcida foi bem legal. Realmente não imaginava receber esse carinho todo que eu recebi da torcida do Flamengo. Foi muito legal, muito bacana ter esse privilégio de receber essa Nação nas minhas redes sociais. Realmente não tem igual, é uma Nação mesmo.