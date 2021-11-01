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Léo Pereira explica olho roxo, cobra expulsão de Kayzer e diz: 'A gente vem sofrendo muito com arbitragem'

Zagueiro e atacante irão se reencontrar nesta terça-feira, desta vez em duelo pelo Brasileiro, menos de uma semana depois da classificação do Furacão na Copa do Brasil...
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Publicado em 

01 nov 2021 às 15:55

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 15:55

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
No último sábado, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, e encurtou a distância para o topo do Campeonato Brasileiro, o que passou pela ótima atuação de Léo Pereira na zaga. O rendimento do defensor o fez ser chamado para o quadro "Resenha do Craque", na FlaTV, que traz o destaque da semana da equipe rubro-negra.Léo Pereira entrou em campo com um olho roxo, resultado de uma disputa no alto com Renato Kayzer, do Athletico-PR, no confronto da quarta-feira passada, pelas semifinais da Copa do Brasil. O camisa 4 cobrou a expulsão do atacante e ainda comentou a respeito da arbitragem no futebol brasileiro - ele considera que o Flamengo tem sido prejudicado.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
A CHEGADA DE DAVID LUIZ
Outro tema debatido no quadro, além de lances do jogo passado, foi sobre a contratação de David Luiz - que ainda não retornará nesta terça.
- O David é um ídolo para mim. Já conhecia ele por rede social, a gente conversava. E poder ter ele no dia a dia é essencial, vai dando uns toques para a gente. Querendo ou não, ele já passou por muitas experiências diferentes. Vem agregando não só dentro de campo, mas fora também - falou Léo Pereira, emendando a respeito do processo de evolução no time:
- A gente tem um elenco muito qualificado, com a chegada de novos jogadores, qualificou ainda mais. Formei uma ótima dupla com o Gustavo (Henrique) no último jogo, tivemos uma atuação muito boa, ou até impecável, tivemos pouquíssimos erros. Estamos evoluindo a cada dia.

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