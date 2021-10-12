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Léo Pereira é punido e desfalcará o Flamengo na decisão da Libertadores

Zagueiro foi expulso no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona (EQU), e suspenso por dois jogos pela Conmebol...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 12:51

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 12:51

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo já tem um desfalque confirmado para a decisão da Libertadores, contra o Palmeiras, em 27 de novembro: o zagueiro Léo Pereira foi suspenso por dois jogos pela Conmebol, pela expulsão na partida de ida da semifinal da Liberta contra o Barcelona (EQU), e não atuará em Montevidéu, no Uruguai.Como já cumpriu um jogo - não esteve à disposição de Renato para a volta, em Guayaquil -, resta a Léo Pereira cumprir uma partida de suspensão. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal "O Dia". A Conmebol ainda oficializará a pena sancionada pela Unidade Disciplinar no portal oficial.Sem poder contar com Léo Pereira, o Flamengo tem David Luiz, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Rodrigo Caio entre os principais nomes do setor defensivo inscritos na Copa Libertadores. Até o dia 27 de novembro, o time encara o Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.

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