Léo Pereira é punido e desfalcará o Flamengo na decisão da Libertadores

O Flamengo já tem um desfalque confirmado para a decisão da Libertadores, contra o Palmeiras, em 27 de novembro: o zagueiro Léo Pereira foi suspenso por dois jogos pela Conmebol, pela expulsão na partida de ida da semifinal da Liberta contra o Barcelona (EQU), e não atuará em Montevidéu, no Uruguai.Como já cumpriu um jogo - não esteve à disposição de Renato para a volta, em Guayaquil -, resta a Léo Pereira cumprir uma partida de suspensão. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal "O Dia". A Conmebol ainda oficializará a pena sancionada pela Unidade Disciplinar no portal oficial.Sem poder contar com Léo Pereira, o Flamengo tem David Luiz, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Rodrigo Caio entre os principais nomes do setor defensivo inscritos na Copa Libertadores. Até o dia 27 de novembro, o time encara o Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.